Шарапова поужинала с В. Бекхэм и Тейлор-Джонсон

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась фотографией с певицей, модным дизайнером и женой легендарного футболиста Викторией Бекхэм и режиссером фильма «50 оттенков серого», сценаристом, продюсером, художницей и фотографом Сэм Тейлор-Джонсон.

«Вчерашний ужин с этими великолепными леди в честь Дэвида Бекхэма», — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Марии Шараповой.

Шарапова досрочно завершила сезон-2018. В 2019 году Мария приняла участие в трёх турнирах — в Шэньчжэне, Открытом чемпионате Австралии и в Санкт-Петербурге. На домашних соревнованиях Мария провела только один матч и снялась из-за болей в плече. По той же причине Мария отказалась от участия в турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.