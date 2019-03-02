Пелья на двух тай-брейках одолел Джере в полуфинале турнира в Сан-Паулу

Аргентинский теннисист Гидо Пелья вышел в финал турнира в Сан-Паулу (Бразилия). В полуфинальном матче соревнований третий сеяный Пелья на двух тай-брейках обыграл серба Ласло Джере со счётом 7:6 (12:10), 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Пелья пять раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Джере 5 эйсов, 1 ошибка на подаче и 2 реализованных брейка.

28-летний Пелья и 23-летний Джере впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За титул турнира в Сан-Паулу Пелья сыграет с чилийцем Кристьяном Гарином.

Действующим победителем соревнований является итальянец Фабио Фоньини. До этого три года подряд победу в Бразилии праздновал Пабло Куэвас из Уругвая.