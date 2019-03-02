Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал» — «Барселона». 2 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Пелья на двух тай-брейках одолел Джере в полуфинале турнира в Сан-Паулу

Пелья на двух тай-брейках одолел Джере в полуфинале турнира в Сан-Паулу
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Гидо Пелья вышел в финал турнира в Сан-Паулу (Бразилия). В полуфинальном матче соревнований третий сеяный Пелья на двух тай-брейках обыграл серба Ласло Джере со счётом 7:6 (12:10), 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Пелья пять раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Джере 5 эйсов, 1 ошибка на подаче и 2 реализованных брейка.

28-летний Пелья и 23-летний Джере впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За титул турнира в Сан-Паулу Пелья сыграет с чилийцем Кристьяном Гарином.

Действующим победителем соревнований является итальянец Фабио Фоньини. До этого три года подряд победу в Бразилии праздновал Пабло Куэвас из Уругвая.

02 марта 2019 года, суббота. 20:40 МСК
Сан-Паулу. 1/2 финала
Матч окончен
Гидо Пелья
48
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
2 : 0
Ласло Джере
37
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
1 2 3
           
7 12 7 7  
6 10 6 1  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент