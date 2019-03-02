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Федерер: сотый титул — абсолютная мечта, ставшая для меня реальностью

Федерер: сотый титул — абсолютная мечта, ставшая для меня реальностью
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал завоевание 100-го титула в карьере после победы в финале турнира в Дубае над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом со счётом 6:4, 6:4.

«Это было длинный и чудесный путь. Я любил каждую его минуту. Это было тяжело, но оно того стоило. Посмотрим, на что я ещё способен. Сотый титул — абсолютная мечта, ставшая для меня реальностью. Я просто рад, что всё ещё здоров, что у меня есть такая замечательная команда, моя семья, которая так долго поддерживает меня. Мне никогда их не отблагодарить.

109 титулов Коннорса? Если я доберусь до таких вершин, это будет замечательно, но я играю не для того, чтобы побить все рекорды. То, что сделал Джимми, — невероятное достижение, и он должен гордиться этим, как я горжусь многим, что я сделал. Это особенное чувство — играть со Стефаносом и видеть будущее. Это часть пути», — приводит слова Федерера пресс-служба АТР.

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Ранние поражения Медведева и Хачанова, несерьёзный Монфис, дебют Циципаса в топ-10 и сотый титул Федерера.
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