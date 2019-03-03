Циципас — Федереру: ты сотворил историю тенниса и продолжаешь её писать

Греческий теннисист Стефанос Циципас, который на будущей неделе дебютирует в топ-10 рейтинга АТР, прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Федерера в финале турнира в Дубае – 4:6, 4:6.

«Для меня большая честь играть против Роджера. Я говорил это тысячи раз, он мой кумир с шести лет. Я смотрел его матчи по телевизору, я был таким же, как вы, ребята. Теперь мы на одном корте – и это ещё круче. Ты сотворил историю тенниса и продолжаешь её писать. И у тебя отлично получается», — обратился Циципас к Федереру на корте после матча.

«Федерер был очень агрессивен и не давал мне времени. Я ожидал, что он будет менее агрессивен. Казалось, что он контролирует всё, что делает, укорачивая высокие мячи и не давая мне времени для подготовки. Это была очень быстрая игра. Казалось, что он всё контролирует на собственных условиях. Он был очень, очень агрессивен», — приводит слова Циципаса пресс-служба АТР.