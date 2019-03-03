А. Зверев: на этой неделе Кирьос был лучшим, он заслужил титул

Немецкий теннисист Александр Зверев отметил, что австралиец Ник Кирьос одержал заслуженную победу на турнире в Акапулько (Мексика). Уроженец Гамбурга проиграл сопернику в двух сетах со счётом 3:6, 4:6.

«Если вы обыгрываете четырёх топ-теннисистов на турнире ATP 500, то должны получить титул. Ник — настоящий чемпион этой недели. Нужно отдавать должное игрокам, которые этого заслуживают. На этих соревнованиях Кирьос был лучшим», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

В Акапулько Кирьос завоевал первый титул в этом году и пятый в карьере. На турнире он переиграл испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Стэна Вавринку и американца Джона Иснера.

Напомним, в финале соревнований в парном разряде Александр Зверев вместе с братом Мишей одержали волевую волевую победу над американцем Остином Крайчеком и Артёмом Ситаком из Новой Зеландии.