Кирьос: вне корта я совсем не в топ-10

Австралиец Ник Кирьос после победы на турнире в Акапулько (Мексика) заявил, что не достоин топ-10 из-за своего поведения вне корта.

«Эта победа, безусловно, вселяет в меня большую уверенность. Достоин ли я топ-10? Может быть. Я играю на уровне топ-10, но то, что я делаю вне корта, не соответствует тому, что сделали бы топ-10. Такие игроки, как Саша Зверев, Новак, Рафа, – они делают правильные вещи каждый день. Не могу сказать этого о себе. Вне корта я совсем не в топ-10. Например, сегодня я катался на водных лыжах до 17:30, а финал был в 21:00. Не думаю, что топ-игрок сделал бы подобные вещи. Я должен во многом значительно самосовершенствоваться. Я должен быть более дисциплинированным, более профессиональным и делать правильные вещи. Я намерен продолжать работать ради этого», — приводит слова Кирьоса Ubitennis.