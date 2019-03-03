Хорватская теннисистка Конюх перенесла операцию на локте

21-летняя хорватская теннисистка Ана Конюх сообщила, что перенесла операцию на локте.

«Большинство из вас знает, что у меня уже несколько лет проблемы с локтем. Я делала процедуры, брала перерывы в карьере — перепробовала всё, чтобы играть без боли. Но этого оказалось недостаточно. В нескольких матчах, которые я провела в этом году, боль была терпимая, но несколько дней назад вернулась с новой силой. После консультаций с врачами я решила в качестве последней меры провести хирургическую реконструкцию сухожилия.



Восстановление будет долгим, и я не знаю даже примерного срока возвращения. После первых месяцев, когда пройдёт базовая реабилитация, многое будет зависеть от реакции локтя, и только тогда можно будет говорить о дате возвращения.



Обещаю, что постараюсь вернуться на корт сильнее, чем была», — написала Конюх на своей странице в «Твиттере».

Победительница двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Конюх также выиграла турнир WTA в Ноттингеме в 2015 году и дошла до четвертьфинала US Open-2016.