Бублик выиграл турнир серии «челленджер» в По

Представитель Казахстана Александр Бублик выиграл турнир серии «челленджер» в По (Франция). В финале соревнований 153-я ракетка мира Бублик одолел словака Норберта Гомбоша, занимающего 264-е место в мировом рейтинге, со счётом 5:7, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Четвёртый сеяный Бублик подал 13 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Гомбош четырежды подал навылет, 7 раз ошибся на подаче и реализовал один брейк.

21-летний Бублик и 28-летний Гомбош впервые встречались друг с другом.

Выиграв титул, Бублик получил 9200 евро призовых и 90 очков рейтинга.

Из российских теннисистов лучший результат на турнире показал Роман Сафиуллин, дошедший до четвертьфинала.