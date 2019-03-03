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Пелья обыграл Гарина и завоевал титул в Сан-Паулу

Пелья обыграл Гарина и завоевал титул в Сан-Паулу
Теннис / ATP

Аргентинец Гидо Пелья стал победителем турнира в Сан-Паулу (Бразилия) с призовым фондом $ 618 810. В финале он нанёс поражение представителю Чили Кристьяну Гарину со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Пелья, посеянный под пятым номером, выполнил 8 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Его визави 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк. Ранее теннисисты не встречались.

В 2018 году турнир в Сан-Паулу выиграл итальянец Фабио Фоньини, который оказался сильнее чилийца Николаса Джарри. До этого три года подряд победу в Бразилии праздновал Пабло Куэвас из Уругвая.

03 марта 2019 года, воскресенье. 20:40 МСК
Сан-Паулу. Финал
Матч окончен
Кристьян Гарин
92
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
0 : 2
Гидо Пелья
48
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
1 2 3
           
5 3  
7 6  
           
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