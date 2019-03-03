Кенин: в Акапулько мне не удалось победить, но я наслаждалась каждым моментом

Американская теннисистка Софья Кенин прокомментировала поражение от китаянки Ван Яфань со счётом 6:2, 3:6, 5:7 в финале турнира в Акапулько (Мексика) с призовым фондом $ 250 000. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.

«Здесь в Акапулько я сыграла впервые. К сожалению, мне не удалось победить, но я стараюсь во всём искать позитив. На турнире я наслаждалась каждым моментом», — цитирует Кенин официальный сайт WTA.

В полуфиналах Ван Яфань переиграла хорватку Донну Векич, а Кенин оказалась сильнее Бьянки Андрееску из Канады.



В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.