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Федерер стал 4-й ракеткой мира, Циципас впервые в карьере вошёл в топ-10

Федерер стал 4-й ракеткой мира, Циципас впервые в карьере вошёл в топ-10
Теннис / ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 4 марта швейцарский теннисист Роджер Федерер поднялся на четвёртую строчку, представитель Греции Стефанос Циципас — на 10-ю.

Лучший из россиян, Карен Хачанов, опустился на 13-ю позицию.

Рейтинг ATP. 4 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8365.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6595.
4 (7). Роджер Федерер (Швейцария) – 4600.
5 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4585.
6 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4295.
7 (6). Кей Нисикори (Япония) — 4190.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3800.
9 (9). Джон Иснер (США) — 3405.
10 (11). Стефанос Циципас (Греция) — 3175.

13 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2675.
15 (15). Даниил Медведев (Россия) — 2230.

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