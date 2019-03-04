Циципас поднялся на 2-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Федерер — на 9-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 4 марта грек Стефанос Циципас поднялся на вторую строчку, француз Гаэль Монфис — на пятую, швейцарец Роджер Федерер — на девятую.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, опустился на шестую позицию.



Чемпионская гонка ATP. 4 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2090.

2 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 1360.

3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1245.

4 (4). Кей Нисикори (Япония) — 835.

5 (8). Гаэль Монфис (Франция) — 815.

6 (5). Даниил Медведев (Россия) — 760.

7 (6). Люка Пуи (Франция) — 720.

8 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 700.

9 (48). Роджер Федерер (Швейцария) — 680.

10 (10). Ласло Джере (Сербия) — 626.

11 (20). Гидо Пелья (Аргентина) — 610.

12 (189). Ник Кирьос (Австралия) — 550.

...

60 (98). Андрей Рублёв (Россия) — 192.

Федерер стал 4-й ракеткой мира, Циципас впервые в карьере вошёл в топ-10