Попырин занял 9-ю позицию в чемпионской гонке U21, Котов — 17-й

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 австралиец Алексей Попырин поднялся на девятую строчку. Лучший из россиян, Павел Котов, опустился на 17-ю позицию.

Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.



Чемпионская гонка U21. 4 марта

1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 1360.

2 (2). Алекс де Минор (Австралия) — 475.

3 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 405.

4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 365.

5 (5). Уго Умбер (Франция) — 253.

6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 225.

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 224.

8 (8). Корентен Муте (Франция) — 133.

9 (10). Алексей Попырин (Австралия) — 122.

10 (9). Микаэль Имер (Швеция) — 113.

…

17 (16). Павел Котов (Россия) — 43.

29 (28). Ален Авидзба (Россия) — 15.



В 2018 году Циципас стал победителем турнира Next Gen ATP Finals. В финальном матче он в четырёх партиях обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3).