Павлюченкова опустилась на 17-ю позицию в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 4 марта россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась на 17-ю позицию. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA. 4 марта

1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 2510.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2186.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1440.

4 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1283.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 966.

6 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 881.

7 (7). Даниэль Коллинз (США) — 807.

8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 736.

9 (9). Эшли Барти (Австралия) — 735.

10 (10). Элисе Мертенс (Бельгия) — 702.

...

17 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 562.

24 (23). Екатерина Александрова (Россия) — 460…

29 (27). Мария Шарапова (Россия) — 355.

30 (28). Вера Звонарёва (Россия) — 355…

50 (48). Евгения Родина (Россия) — 223…

54 (52). Виталия Дьяченко (Россия) — 216.

55 (53). Анна Блинкова (Россия) — 210...

58 (55). Анастасия Потапова (Россия) — 206...

71 (65). Вероника Кудерметова (Россия) — 175…

78 (77). Наталья Вихлянцева (Россия) — 157…

81 (74). Маргарита Гаспарян (Россия) — 152…

97 (141). Варвара Флинк (Россия) — 130...

99 (93). Дарья Касаткина (Россия) — 127.