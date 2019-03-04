Халеп: на необитаемый остров взяла бы с собой Федерера

Экс первая ракетка из Румынии Симона Халеп комплиментарно высказалась в адрес 37-летнего швейцарца Роджера Федерера.



«Кого бы я взяла с собой на необитаемый остров? Федерера. Мне нравится Роджер не только как теннисист, но и как личность.



Было бы очень приятно провести с ним некоторое время и извлечь что-то из его опыта и знаний. Всегда можно научиться чему-то у величайшего», – цитирует Халеп Tennis World USA.



Ранее Симона неоднократно заявляла, что Федерер является её кумиром и примером для подражания. В интервью «Чемпионату» она заявила, что является самой преданной фанаткой Роджера.

Выиграв завершившийся турнир в Дубае, Федерер стал вторым теннисистом в истории, в активе которого 100 титулов категории ATP. На этой неделе Симона и Роджер сыграют на соревнованиях в Индиан-Уэллсе.

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