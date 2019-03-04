Муратоглу: теннис нуждается в таких игроках, как Кирьос

Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс, прокомментировал победу Ника Кирьоса на турнире в Акапулько. В ходе соревнований он обыграл испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Стэна Вавринку, американца Джона Иснера и немца Александра Зверева.



«Знаю, что это звучит банально, но скажу снова: Ник Кирьос – это находка для тенниса. Он является одним из немногих игроков, кто не думает дважды, прежде чем что-то сказать или сделать. Он просто пытается быть собой – нравится это кому-то или нет. Теннис нуждается именно в таких игроках», – написал Муратоглу в своём «твиттере».



Завоёванный трофей в Акапулько стал пятым в карьере Кирьоса. Этот успех позволил ему подняться с 72-й строчки мирового рейтинга ATP на 33-ю.

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