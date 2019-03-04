Надаль: моя карьера на заключительном этапе, но я буду счастлив и без тенниса

Испанский теннисист, 17-кратный победитель турниров «Большого шлема Рафаэль Надаль заявил, что его карьера постепенно подходит к концу.



«Любая вещь не вечна. Годы идут, и мы все уже находимся на заключительном этапе карьеры. Это факт, но я надеюсь, что непосредственно завершение выступлений произойдёт ещё не скоро. Тем не менее я уверен, что могу быть счастливым и без тенниса», – цитирует Надаля Tennis World USA.



В данный момент 32-летний теннисист является второй ракеткой мира. На минувшем Открытом чемпионате Австралии он добрался до финала, где уступил лидеру мирового рейтинга Новаку Джоковичу из Сербии.



В прошлом сезоне Рафа проиграл лишь четыре матча из 49 проведённых, выиграв 5 трофеев.

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