Пелья: после пяти проигранных финалов пришло время выиграть трофей

Аргентинец Гидо Пелья прокомментировал завоевание первого титула в карьере. До победы в Сан-Паулу (Бразилия) 28-летний теннисист пять раз играл в финалах, однако ни разу не побеждал.



«После пяти проигранных финалов пришло время выиграть трофей. На церемонии награждения я не знал даже, что сказать. Это был очень эмоциональный момент для меня. После поражения в финале турнира в Кордове я был опустошён. Эти несколько недель были очень тяжёлыми.



Я всегда очень хорошо играю в Бразилии, потому что выступаю здесь с 12 лет, это особенное место для меня. Теперь оно особенно и тем, что здесь я выиграл свой первый трофей. Я был близок к успеху в Рио-де-Жанейро, но довёл дело до конца в Сан-Паулу», – цитирует Пелью официальный сайт ATP.