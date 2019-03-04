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Пелья: после пяти проигранных финалов пришло время выиграть трофей

Пелья: после пяти проигранных финалов пришло время выиграть трофей
Теннис / ATP

Аргентинец Гидо Пелья прокомментировал завоевание первого титула в карьере. До победы в Сан-Паулу (Бразилия) 28-летний теннисист пять раз играл в финалах, однако ни разу не побеждал.

«После пяти проигранных финалов пришло время выиграть трофей. На церемонии награждения я не знал даже, что сказать. Это был очень эмоциональный момент для меня. После поражения в финале турнира в Кордове я был опустошён. Эти несколько недель были очень тяжёлыми.

Я всегда очень хорошо играю в Бразилии, потому что выступаю здесь с 12 лет, это особенное место для меня. Теперь оно особенно и тем, что здесь я выиграл свой первый трофей. Я был близок к успеху в Рио-де-Жанейро, но довёл дело до конца в Сан-Паулу», – цитирует Пелью официальный сайт ATP.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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