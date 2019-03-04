Грот: думаю, Надаль не любит Кирьоса с их первой встречи на «Уимблдоне»

Бывший австралийский теннисист Сэм Грот прокомментировал скандальный поединок соотечественника Ника Кирьоса и испанца Рафаэля Надаля во втором раунде соревнований в Акапулько (Мексика). Напомним, Кирьос обыграл Надаля в трёх партиях, после чего испанец заявил, что Ник не уважает ни зрителей, ни соперников, ни себя самого.



«Кажется, Рафа в принципе не очень любит Ника. Кирьос заявил о себе после победы на «Уимблдоне» именно над Рафой, поэтому думаю, что у Надаля с первой же встречи не самое лучшее к нему отношение.



Помимо прочего счёт в личных встречах у них ничейный – 3:3. Очень немногие сумели выиграть у Рафы половину очных встреч. Не думаю, что испанцу это нравится», – цитирует Грота Tennis365.

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