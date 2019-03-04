Остапенко провела тренировку с бывшим тренером Шараповой

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2017 из Латвии Елена Остапенко провела ряд тренировок в академии Ника Боллетьери под присмотром Ютаки Накамуры – тренером по физической подготовке, который раньше входил в команду Марии Шараповой.

Фото можно увидеть в «инстаграме» Накамуры.

Таким образом латвийка готовится к престижному турниру в Индиан-Уэллс, который стартует на этой неделе. В прошлом году 21-летней теннисистке удалось пробиться в третий раунд соревнований, где она уступила Петре Мартич из Хорватии.



В настоящее время экс пятая ракетка мира располагается на 22-й строчке в мировом рейтинге WTA. В текущем сезоне Остапенко провела девять матчей, из которых сумела одержать победы лишь в трёх. Australian Open она покинула уже по итогам первого круга, уступив Марии Саккари из Греции.