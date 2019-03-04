Виландер: если бы в теннисе были мировые рекорды, их все установил бы Джокович

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер дал оценку результатам Новака Джоковича после операции на локте.



«Когда Новак находится на высоком уровне и полностью сосредоточен на игре, он может выиграть три мэйджора за сезон. Он сделал это в 2011 и 2015-2016 годах. В то время все говорили, что он уже в скором будущем превзойдёт рекорд Федерера по количеству выигранных турниров «Большого шлема».



Если бы в теннисе существовали мировые рекорды, Новак установил бы их в 2016 году. Когда он побеждает, это кажется лёгким, эффективным и уверенным – он не делает необоснованных ошибок.



Теперь, спустя годы, Новак – это отец, муж и теннисист, и естественно, теннис страдает в этом контексте, так как находится на третьем месте. Когда ему было 18, 19 лет, он научился контролировать свои эмоции, и это помогает ему сейчас.



От спортсмена, который хочет доминировать в мире, мы ожидаем идеальный теннис и неидеальное поведение. Я ненавижу идеальных парней», – цитирует Виландера Tennis World USA.