Налбандян: я почти не смотрю теннис. О победе Федерера на AO узнал от друга

Экс третья ракетка мира из Аргентины Давид Налбандян признался, что не является большим теннисным болельщиком. По его словам, профессиональную карьеру он воспринимал как работу.
«Сейчас я практически не смотрю теннис и не слежу за ним. Могу разве что наткнуться на телевизионную трансляцию, когда мне совершенно нечего делать дома. Знаете, о победе Федерера на Открытом чемпионате Австралии в 2017 я узнал от друга.
Теннис был лишь работой, которую, впрочем, я выполнял с большой страстью. В противном случае я не мог бы выступать на высоком уровне. Хобби? Думаю, это автомобили», – цитирует Налбандяна Tennis World USA.
37-летний Налбандян – четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема». Профессиональную карьеру он завершил в 2013 году.
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