Де Минор: для меня это большая честь играть с Федерером, Надалем и Джоковичем

Австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, что рад выступать в одну эпоху вместе с игроками «большой тройки»: Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

«Для меня это большая честь играть с ними. Это значит, что я очень неплохо играю в теннис. В 2018 году мне было комфортно в Туре, и это вселяет в меня уверенность. Я верю в себя, в свою игру и пытаюсь проводить хорошие матчи.

Я сосредоточен только на себе, у меня своя команда, которая помогает мне показывать всё, что я хорошо умею, и совершенствоваться день ото дня. Давление всегда есть, но с ним нужно уметь справляться и наслаждаться игрой.

В детстве я очень восхищался Ллейтоном Хьюиттом, смотрел его матчи. Он мне очень помог, ия стараюсь быть похожим на него, играя на корте. Первый совет, который дал мне Хьюитт: «Верить в себя, в то, что я часть Тура и соревнуюсь с лучшими парнями», — приводит слова де Минора Medio Tiempo.