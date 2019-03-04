Кирьос: австралийские СМИ, вы такие отстойные

Уроженец Канберры Ник Кирьос, ранее выигравший теннисный турнир в Акапулько (Мексика), прокомментировал статью на одном из австралийских сайтов. Портал опубликовал статью с заголовком: «Кирьос выиграл первый турнир за 14 месяцев. Чем он так недоволен?».

«Ха-ха-ха. Австралийские медиа, вы никогда не изменитесь. Ребята, вы такие отстойные», – написал Кирьос в «Твиттере».

В финале соревнований в Акапулько с призовым фондом $ 1 931 110 Кирьос нанёс поражение Александру Звереву из Германии со счётом 6:3, 6:4. Ник завоевал первый титул в этом году и пятый в карьере. На турнире он победил испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Стэна Вавринку и американца Джона Иснера.

В 2018 году соревнования в Акапулько выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.