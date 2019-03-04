Экс вторая ракетка мира: у Маррея нет шансов снова играть в теннис

Экс вторая ракетка мира из Италии Паоло Бертолуччи не верит, что повторная операция на тазобедренном суставе может вернуть британца Энди Маррея в теннис.

«Вы всё видели – в Мельбурне были моменты, когда он едва передвигался по корту. Когда вернётся – будет это через год или же через два, – он не сможет играть в теннис. Вся его игра заточена под большое количество передвижений, для которых нужна физическая сила. Не думаю, что он сможет выйти на тот уровень, которого от себя требует», – цитирует Бертолуччи Sky Sport.

Напомним, большую часть прошлого сезона Энди восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии он заявил о скором завершении карьеры, однако после проигранного матча первого раунда сказал, что продолжит бороться с повреждением и готов на повторную операцию.