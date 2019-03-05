Александрова сыграет с Петерсон, Азаренко — с Лапко на турнире в Индиан-Уэллсе

Стала известна сетка женского турнира в Индиан-Уэллсе (США). Первый номер посева получила японка Наоми Осака, второй — румынка Симона Халеп, третий — чешка Петра Квитова. Первые 32 сеяные теннисистки, включая россиянок Дарью Касаткину (14) и Анастасию Павлюченкову (30), вступят в борьбу со второго круга.

В первом раунде россиянка Екатерина Александрова сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон, Евгения Родина — с пуэрториканкой Моникой Пуиг.

Американка Винус Уильямс стартует встречей с немкой Андреа Петкович. Представительница Беларуси Виктория Азаренко сразится с соотечественницей Верой Лапко, а украинка Даяна Ястремская — с австралийкой Дарьей Гавриловой.

Сетка доступна на «Чемпионате».

Турнир завершится 17 марта.