Феррер: самый сложный соперник в карьере – это Федерер

Испанский теннисист Давид Феррер составил идеального теннисиста и поделился планами на будущее.



«От Федерера я бы взял подачу. Роджер – это определённо самый сложный игрок, с которым я когда-либо встречался на корте. Надаль? От него я бы взял ментальную силу. Маррей – это спокойствие, Джокович – скорость… Давид Феррер? Я бы выбрал его стабильность.



Мой самый приятный матч? Финал Кубка Дэвиса 2011 года против Хуана Мартин Дель Потро в Севилье. Очень хотел бы, чтобы меня запомнили как спортсмена, которого любили за собственные ценности, скромность. Я всегда уважал спорт.



Что я буду делать после завершения карьеры (36-летний испанец завершит карьеру по ходу грунтовой части сезона. – Прим. «Чемпионата»)? В долгосрочной перспективе я хочу посвятить себя семье и детям, однако в ближайшие годы я останусь в теннисе. У меня есть несколько проектов, которые я хотел бы воплотить в жизнь», – цитирует Феррера Tennis World USA.