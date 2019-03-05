Циципас: хочу как можно быстрее выиграть первый турнир категории ATP 500

Греческого теннисиста Стефаноса Циципаса расстроило поражение в финале турнира в Дубае (ОАЭ).



«Проиграв в финале турнира в Дубае, я чувствовал себя странно. Да, я действительно очень хочу выиграть свой первый турнир категории АТР 500. Я очень старался и делаю это из матча в матч, из турнира в турнир. Было немного грустно проиграть в финале.



Тем не менее я очень рад за Роджера. Знаю, что он очень много работал, чтобы достичь такого результата. Не знаю, какую роль сыграла в матче публика, но было очевидно, что подавляющее количество людей поддерживало Роджера. Впрочем, он легенда, и их мотивы для всех очевидны», – цитирует Циципаса Daily Express.



Напомним, победа над Циципасом принесла 37-летнему Федереру 100-й трофей в карьере.

100 – это только начало. Как Роджер Федерер шёл к юбилейному титулу Роджер Федерер стал вторым в истории теннисистом, чьё количество титулов выражается трёхзначным числом.