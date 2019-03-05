Кирьос: в Лондоне идеальные травяные корты, они подходят для моей игры

Австралийский теннисист Ник Кирьос надеется, что ему удастся хорошо выступить на травяных турнирах в нынешнем сезоне.

С 17 по 23 июня в Лондоне (Великобритания) состоится травяной турнир категории ATP 500 Fever-Tree Championships. В предварительную заявку соревнований, помимо Кирьоса, вошли 10-я ракетка мира из Греции Стефанос Циципас, 11-й номер рейтинга ATP Марин Чилич и первая ракетка Великобритании Кайл Эдмунд.

«В Лондоне идеальные корты. Они подходят для моей игры. Если всё пойдёт хорошо, это поможет мне как следует подготовиться к Уимблдону.

Знаю, на что способен, когда отлично чувствую себя. Хочу показать свой настрой на травяных турнирах в этом сезоне.

Fever-Tree Championships — прекрасный турнир. Мой друг Энди Маррей выигрывал здесь титул пять раз. Он показал, насколько это важные соревнования", — цитирует Кирьоса Tennis 365.