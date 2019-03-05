У дель Потро умерла бабушка

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро сказал, что ушла из жизни его бабушка.

«Когда у тебя уже не было сил, когда ты просто хотела покоя, когда не могла больше терпеть страдания и боль, ты всё равно взяла мою руку и подарила последнее мгновение любви. Этот момент запечатлён на фотографии и останется в моём сердце. Мы никогда не забудем твою силу и любовь», – написал дель Потро в «Инстаграме».

Напомним, ранее чемпион US Open 2009 года снялся с очередного крупного турнира из-за травмы. Дель Потро не сыграет на соревнованиях категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где в прошлом сезоне одержал победу. В финале аргентинец выиграл у швейцарца Роджера Федерера со счётом 4:6, 7:6 (8:10), 7:6 (7:2).

Запись доступна в "инстаграме" дель Потро.