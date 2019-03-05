Квитова провела необычную тренировку в Индиан-Уэллсе

Чешская теннисистка Петра Квитова готовится к старту соревнований в Индиан-Уэллсе (США), где посеяна под третьим номером.

Пресс-служба турнира опубликовала забавное видео с тренировки 28-летней победительницы двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Соревнования на хардовом покрытии проходят с 4 по 17 марта. Первый номер посева получила японка Наоми Осака, второй — румынка Симона Халеп. Первые 32 сеяные теннисистки, включая россиянок Дарью Касаткину (14) и Анастасию Павлюченкову (30), вступят в борьбу со второго круга.

Действующим победителем турнира в Индиан-Уэллсе является Осака, которая в прошлогоднем финале нанесла поражение Касаткиной со счётом 6:3, 6:2.

Запись доступна в "твиттере" BNP Paribas Open.