Димитров, Тиафо и Шварцман показали мастер-класс в приготовлении блинов

Болгарский теннисист Григор Димитров, американец Фрэнсис Тиафо и представитель Аргентины Диего Шварцман на Масленицу продемонстрировали навыки в приготовлении блинов.

Димитров, Тиафо и Шварцман примут участие в предстоящем турнире в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования категории ATP 1000 пройдут в период с 7 по 17 марта. Действующим чемпионом BNP Paribas Open является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Грядущий розыгрыш турнира он пропустит из-за рецидива травмы колена.

Напомним, в квалификации «Мастерса» в Индиан-Уэллсе выступят два россиянина — Андрей Рублёв и Евгений Донской. Рублёв на старте отборочных соревнований сыграет с представителем Польши Камилем Майхшаком, а Донской сразится с белорусом Егором Герасимовым.

Вердаско снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, его заменит Гулбис

Видео доступно в "твиттере" Tennis TV.