Навратилова: я не говорила, что все спортсмены-трансгендеры являются обманщиками

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова извинилась за высказывания о транссексуальных спортсменах. Ранее бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде заявила, что мужчины-трансгендеры в соревновании с женщинами несправедливо получают преимущество.

«Понимаю, что слово „жульничество“, которое я использовала, вызвало массу негодования в обществе транссексуалов. Сожалею, что меня неправильно поняли. Приношу извинения. Конечно, я не имела в виду, что все спортсмены-трансгендеры являются обманщиками.

Имелось ввиду, что некоторые могут намеренно менять пол, возможно временно, чтобы получить преимущество на соревнованиях. Нельзя закрывать глаза на такие случаи, ведь правила оставляют лазейки для подобного рода махинаций.

Я всегда буду бороться за равные права людей и за то, чтобы закон защищал всех. Когда говорю о спорте и честных правилах, я не хочу ущемлять права транссексуальных спортсменов на полноценную, здоровую жизнь. И, безусловно, я не защищаю тех, кто проявляет насилие по отношению к транссексуалам", — написала Навратилова на своём сайте.