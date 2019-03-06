Хачанов и Медведев узнали потенциальных соперников на турнире в Индиан-Уэллсе

Стала известна сетка мужского турнира в Индиан-Уэллсе (США). Первый номер посева получил серб Новак Джокович, второй — испанец Рафаэль Надаль, третий — немец Александр Зверев. Первые 32 сеяных теннисиста, включая россиян Карена Хачанова (12) и Даниила Медведева (14), вступят в борьбу со второго круга.



Хачанов сыграет с победителем противостояния Томаш Бердых (Чехия) — Фелисьяно Лопес (Испания), а Медведев встретится либо с американцем Маккензи Макдональдом, либо с представителем Португалии Жоау Соузой.



Сетка доступна на «Чемпионате».



Турнир завершится 17 марта.

В 2018 году победителем соревнований в Индиан-Уэллсе стал аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).