Халеп, Бенчич, Мертенс и Квитова — кандидаты на звание лучшего игрока месяца

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку февраля 2019 года. На это звание претендуют бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп, швейцарка Белинда Бенчич, бельгийка Элисе Мертенс и представительница Чехии Петра Квитова



Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.



Голосование по этой номинации завершится завтра, 7 марта. Победительница будет объявлена 8 марта. Также будут определены обладательница лучшего удара февраля и «Прорыв месяца».



По итогам января 2019 года лучшим игроком была признана японская теннисистка Наоми Осака, которая в финале Открытого чемпионата Австралии победила Квитову со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Наоми является первой ракеткой мира.

Удары Халеп и Свитолиной претендуют на звание лучшего по итогам февраля