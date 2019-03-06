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Се Шувэй вошла в число кандидатов на награду в категории «Прорыв февраля»

Се Шувэй вошла в число кандидатов на награду в категории «Прорыв февраля»
Теннис / WTA

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв февраля». На победу в этой номинации претендуют американка Софья Кенин, китаянка Ван Яфань, представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй и канадка Бьянка Андрееску.

Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.

Голосование в этой номинации завершится завтра, 7 марта. Победительница будет объявлена 8 марта. Также будут определены обладательница лучшего удара февраля и игрок месяца.

По итогам января 2019 года в номинации «Прорыв месяца» первенствовала украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая на Открытом чемпионате Австралии добралась до третьего раунда, а в начале февраля завоевала титул на соревнованиях в Хуахине.

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Источник: WTA Сообщить об ошибке
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