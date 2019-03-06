Рублёв вышел в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублёв (12) сумел пробиться во второй раунд квалификации турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США). На старте отборочных соревнований он обыграл представителя Польши Камиля Майхшака со счётом 2:6, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.



На счету Рублёва 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 10. Его польский соперник отметился 3 подачами навылет, 7 двойными ошибками и 6 брейками.



За выход в основную сетку престижного турнира Рублёв сразится с представителем США Бьорном Фратанжело.



В 2018 году победителем соревнований в Индиан-Уэллсе стал аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).

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