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Федерер: в 2000 году я плакал, думая, что останусь талантом без единого трофея

Федерер: в 2000 году я плакал, думая, что останусь талантом без единого трофея
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер вспомнил свои первые успехи и разочарования на соревнованиях категории ATP.

«Конечно, хотелось бы выделить турнир в Гамбурге в 2002 году, когда я впервые вошёл в топ-10 рейтинга и победил Марата Сафина в финале. Тот трофей стал абсолютной неожиданностью для многих. Само собой, первый «Мастерс» в карьере стал для меня особенным.

До этого я проиграл Марку Россе обиднейший финал в Марселе с тай-брейком в решающей партии. Тогда я плакал, думая, что так и останусь перспективным парнем, не выигравшим ни одного турнира. Россе подошёл ко мне и сказал: «Не беспокойся, ты выиграешь ещё много турниров.

Далее был проигранный финал в Базеле и, наконец, победа в Милане над Жюльеном Бутте. Тогда я ещё обыграл Кафельникова по ходу турнира. Я невероятно обрадовался той победе», – цитирует Федерера Tennis World USA.

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