Раонич выиграл выставочный турнир в Индиан-Уэллсе

Канадский теннисист Милош Раонич стал победителем выставочных соревнований Tie Break Tens, которые проводились в Индиан-Уэллсе (США). В финальном матче он оказался сильнее Стэна Вавринки из Швейцарии – 10:6.



Помимо Раонича и Вавринки в Tie Break Tens приняли участие шесть теннисистов: Гаэль Монфис (Франция), Давид Гоффен (Бельгия), Марин Чилич (Хорватия), Рафаэль Надаль (Испания), Тейлор Фритц (США) и Доминик Тим (Австрия).



В четвертьфинальном поединке Раонич обыграл Монфиса (10:7), в полуфинальном – Чилича (10:3). Вавринка на стадии 1/2 финала оказался сильнее Рафаэля Надаля – 13:11.

Напомним, в период с 7 по 17 марта в Индиан-Уэллсе пройдёт первый турнир категории «Мастерс» в сезоне. Ранее состоялась жеребьёвка основной сетки соревнований.