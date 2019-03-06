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Осака может потерять звание 1-й ракетки мира по итогам турнира в Индиан-Уэллсе

Осака может потерять звание 1-й ракетки мира по итогам турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Японская теннисистка Наоми Осака, являющаяся действующей чемпионкой турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе, может перестать возглавлять мировой рейтинг WTA.

На лидерскую позицию по итогам турнира кроме Осаки претендуют также румынка Симона Халеп, американка Слоан Стивенс и чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова. При этом Квитова и Стивенс могут впервые в карьере стать первой ракеткой мира. Наиболее предпочтительные шансы на смещение Осаки имеет именно Квитова.

Напомним, в финале прошлогоднего розыгрыша соревнований в Индиан-Уэллсе Осака в двух партиях обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2. Ранее состоялась жеребьёвка основной сетки грядущего турнира, который пройдёт с 7 по 18 марта.

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