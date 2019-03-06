Экс первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион из Великобритании Энди Маррей заявил о прохождении успешной реабилитации после повторной операции на бедре. Теннисист готов возобновить карьеру.
«Я избавился от боли в бедре и хочу продолжить теннисную карьеру. Реабилитация проходит медленно, но достаточно хорошо. Всё, что мне нужно – это ждать развития ситуации. Если бы это было возможно, я бы с большим удовольствием снова вышел на корт», – цитирует Маррея Sky Sports.
Напомним, большую часть прошлого сезона Энди восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии он заявил о скором завершении карьеры, однако после проигранного матча первого раунда сказал, что продолжит бороться с повреждением и готов на повторную операцию.
Э. Маррей: боль в бедре ушла. Я хочу возобновить карьеру