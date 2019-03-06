Э. Маррей: боль в бедре ушла. Я хочу возобновить карьеру

Экс первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион из Великобритании Энди Маррей заявил о прохождении успешной реабилитации после повторной операции на бедре. Теннисист готов возобновить карьеру.



«Я избавился от боли в бедре и хочу продолжить теннисную карьеру. Реабилитация проходит медленно, но достаточно хорошо. Всё, что мне нужно – это ждать развития ситуации. Если бы это было возможно, я бы с большим удовольствием снова вышел на корт», – цитирует Маррея Sky Sports.



Напомним, большую часть прошлого сезона Энди восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии он заявил о скором завершении карьеры, однако после проигранного матча первого раунда сказал, что продолжит бороться с повреждением и готов на повторную операцию.

Несгибаемый. Энди Маррей сделал первый шаг, чтобы вернуться Джуди Маррей заявила, что её младший сын избавился от боли, беспокоившей 20 месяцев. Похоже, Энди получит шанс вернуться на корт.