Бертенс: звание первой ракетки мира? Это вполне выполнимая задача

Голландская теннисистка Кики Бертенс, занимающая на данный момент седьмое место в рейтинге WTA, прокомментировала своё начало сезона, а также оценила свои перспективы в борьбе за звание первой ракетки мира.

«Я рассчитывала на более удачное выступление в Дубае и Мельбурне, но это часть тенниса. Каждую неделю появляются новые возможности, и в топ-50 любая теннисистка может выиграть у другой.

Лёгких матчей почти не бывает. Хочу ли стать первой ракеткой мира? Это вполне выполнимая задача. Я прикладываю максимум усилий, чтобы подняться как можно выше в рейтинге, но я не уверена, что это моя цель», — приводит слова Бертенс NOS.

Напомним, на старте сезона голландка выиграла турнир в Санкт-Петербурге, однако на Открытом чемпионате Австралии 27-летняя спортсменка уступила россиянке Анастасии Павлюченковой.