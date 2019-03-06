Кифер: Федерер не остановится на достигнутом и может побить рекорд Коннорса

Бывшая четвёртая ракетка мира, серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года в парном разряде, немецкий теннисист Николас Кифер заявил, что швейцарец Роджер Федерер может побить рекорд американца Джимми Коннорса по количеству титулов.

«Уверен, что он не остановится на достигнутом и может установить новый рекорд, потому что Роджер всё ещё отлично играет. Кроме того Федерер многое сделал для спорта, для спонсоров, для телевидения, для зрителей, чтобы все увидели, какую великолепную игру он показывает на протяжении долгого времени.

Если он сыграет ещё девять турниров, значит есть 10% на новый рекорд. Даже в 37 лет Роджер выигрывает турниры, несмотря на свой возраст. Он по-прежнему обыгрывает молодых игроков», — приводит слова Кифера Sky Sports.

Напомним, Федерер выиграл 100-й турнир в карьере, обыграв в финале соревнований в Дубае (ОАЭ) грека Стефаноса Циципаса. Абсолютным рекордсменом по числу титулов в одиночном разряде стал американец Коннорс (109).