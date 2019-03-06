Раонич прекратил сотрудничество с Иванишевичем и работает с Санторо

Канадский теннисист Милош Раонич больше не тренируется по руководством победителя Уимблдонского турнира 2001 года Горана Иванишевича.

14-я ракетка мира на турнире в Индиан-Уэллсе (США) тренируется с французом Фабрисом Санторо.

В первом матче 13-й сеянный соревнований сыграет либо с итальянцем Маттео Берреттини, либо с хозяином кортов Сэмом Куэрри.

Отметим, что Санторо также работает со своим соотечественником Пьер-Югом Эрбером, который является обладателем карьерного «Большого шлема» в парном разряде.

Напомним, бывшая 17-я ракетка мира Санторо является двукратным победителем Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. 46-летний француз получил прозвище «Волшебник» от американского теннисиста Пита Сампраса после того, как обыграл его на турнире Индиан-Уэллсе а 2002 году.