Федерер: никогда не отдыхаю между турнирами «Большого шлема»

Четвёртая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер признался, что не отдыхает между турнирами «Большого шлема», что помогает ему добиваться рекордных достижений.

«Многие придают значение турнирам „Большого шлема“ и подобным рекордам. Я играю в ATP туре — там, где добился многих титулов на протяжении долгого времени. Да, я никогда не отдыхаю между мейджорами, как многие могли бы подумать.

Не отдыхаю между турнирами «Большого шлема». Думаю, цифры подтвердят это. Полагаю, именно поэтому предыдущая неделя была очень захватывающей. Не ожидал здесь победить, если честно. Не играл с Открытого чемпионата Австралии. Счастлив, что моя игра улучшилась, вдобавок я выиграл восьмой титул на турнире и сотый в карьере", — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Напомним, Федерер выиграл 100-й турнир в карьере, обыграв в финале соревнований в Дубае (ОАЭ) грека Стефаноса Циципаса. Абсолютным рекордсменом по числу титулов в одиночном разряде стал американец Джимми Коннорс (109).