Чжан Шуай и Конта уверенно прошли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Китайская теннисистка Чжан Шуай и британка Йоханна Конта вышли во второй турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Чжан Шуай в двух партиях оказалась сильнее представительницы Словакии Виктории Кужмовой со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Победительница встречи 1 раз подал навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

Конта в двух сетах одержала победу над француженкой Полин Пармантье — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Конта сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в третий раунд соревнований китаянка поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко (22), а Конта сыграет с Се Шувэй (27) из Китайского Тайбэя.

Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.