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Анисимова и Кенин прошли во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе

Анисимова и Кенин прошли во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WC) прошла во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв представительницу Сербии Александру Крунич – 6:0, 6:4. Во втором круге Анисимова встретится с бельгийкой Элисе Мертенс (16).

В параллельной встрече американка София Кенин сломила сопротивление китаянки Ван Яфань – 1:7, 7:5, 6:4. Во втором раунде представительница США встретится с украинкой Элиной Свитолиной (6).

WTA. Индиан-Уэллс (США)
Первый круг .
Бьянка Андрееску (Канада, WC) – Ирина Бегу (Молдавия) – 6:7 (3:7), 6:3, 6:3
Татьяна Мария (Германия) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 6:3, 6:2.

Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.

06 марта 2019 года, среда. 23:55 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Александра Крунич
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич
0 : 2
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
1 2 3
           
0 4  
6 6  
           
07 марта 2019 года, четверг. 01:20 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ван Яфань
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
1 : 2
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
1 2 3
           
6 5 4
1 7 6
           
07 марта 2019 года, четверг. 00:35 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
2 : 1
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
1 2 3
           
6 3 6 6
7 7 3 3
           
07 марта 2019 года, четверг. 03:55 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Татьяна Мария
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
2 : 0
Магдалена Рыбарикова
Словакия
Магдалена Рыбарикова
М. Рыбарикова
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
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