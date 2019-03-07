Анисимова и Кенин прошли во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WC) прошла во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв представительницу Сербии Александру Крунич – 6:0, 6:4. Во втором круге Анисимова встретится с бельгийкой Элисе Мертенс (16).

В параллельной встрече американка София Кенин сломила сопротивление китаянки Ван Яфань – 1:7, 7:5, 6:4. Во втором раунде представительница США встретится с украинкой Элиной Свитолиной (6).

WTA. Индиан-Уэллс (США)

Первый круг .

Бьянка Андрееску (Канада, WC) – Ирина Бегу (Молдавия) – 6:7 (3:7), 6:3, 6:3

Татьяна Мария (Германия) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 6:3, 6:2.

Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.