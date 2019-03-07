Рублёв не прошёл в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе (США), уступив в финале квалификации американцу Бьорну Фратанджело – 7:6 (6:1), 6:7 (6:8), 0:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.

В другом матче серб Филип Крайинович взял верх над литовцем Ричардасом Беранкисом – 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.

В параллельной встрече представитель Узбекистана Денис Истомин обыграл белоруса Егора Герасимова – 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 77 минут.

Действующим чемпионом турнира является аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, обыгравший швейцарца Роджера Федерера – 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).

В основной сетке турнира сыграют два россиянина – Карен Хачанов (12) и Даниил Медведев (14).