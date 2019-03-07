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Козлова, Дэвис и Стрыцова вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Козлова, Дэвис и Стрыцова вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Украинка Катерина Козлова (Q) вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв чешку Катержину Синякову со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Козлова дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг Козлова поспорит с Александрой Саснович (31) из Беларуси.

Индиан-Уэллс. Женщины. Первый круг
Лорен Дэвис (США, WC) — Анна Шмидлова (Словакия) — 7:6 (7:2), 6:2.
Бернарда Пера (США) — Кэти Макнелли (США, Q) — 6:2, 6:1.
Стефани Фёгель (Швейцария, Q) — Сачия Викери (США, WC) — 7:5, 6:2.
Дженнифер Брэйди (США, WC) — Нао Хибино (Япония, Q) — 7:5, 6:3.
Барбора Стрыцова (Чехия) — Виктория Голубич (Швейцария, Q) — 6:2, 7:6 (7:4).

06 марта 2019 года, среда. 23:35 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
0 : 2
Катерина Козлова
Украина
Катерина Козлова
К. Козлова
1 2 3
           
5 2  
7 6  
           
06 марта 2019 года, среда. 22:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Анна Шмидлова
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
0 : 2
Лорен Дэвис
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
1 2 3
           
6 2 2  
7 7 6  
           
07 марта 2019 года, четверг. 04:20 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Бернарда Пера
США
Бернарда Пера
Б. Пера
2 : 0
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
1 2 3
           
6 6  
2 1  
           
07 марта 2019 года, четверг. 01:25 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Стефани Фёгель
Швейцария
Стефани Фёгель
С. Фёгель
2 : 0
Сачия Викери
США
Сачия Викери
С. Викери
1 2 3
           
7 6  
5 2  
           
07 марта 2019 года, четверг. 03:20 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Нао Хибино
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
0 : 2
Дженнифер Брэйди
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
1 2 3
           
5 3  
7 6  
           
07 марта 2019 года, четверг. 05:10 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
Матч окончен
Барбора Стрыцова
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
2 : 0
Виктория Голубич
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
1 2 3
           
6 7 7  
2 6 4  
           
Игра по-крупному. Индиан-Уэллс открывает суперсерию турниров
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