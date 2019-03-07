Козлова, Дэвис и Стрыцова вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Украинка Катерина Козлова (Q) вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв чешку Катержину Синякову со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.
Козлова дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в третий круг Козлова поспорит с Александрой Саснович (31) из Беларуси.
Индиан-Уэллс. Женщины. Первый круг
Лорен Дэвис (США, WC) — Анна Шмидлова (Словакия) — 7:6 (7:2), 6:2.
Бернарда Пера (США) — Кэти Макнелли (США, Q) — 6:2, 6:1.
Стефани Фёгель (Швейцария, Q) — Сачия Викери (США, WC) — 7:5, 6:2.
Дженнифер Брэйди (США, WC) — Нао Хибино (Япония, Q) — 7:5, 6:3.
Барбора Стрыцова (Чехия) — Виктория Голубич (Швейцария, Q) — 6:2, 7:6 (7:4).
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