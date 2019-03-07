Азаренко: встреча с Сереной станет огромным испытанием для меня

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над соотечественницей Верой Лапко на старте турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:2, 6:3.

«В начале матча я немного нервничала. Первые раунды всегда получаются непростыми. К тому же мне непривычно было играть с соотечественницей. В начале встречи Вера играла отлично. Она действовала агрессивно и здорово подавала. Я же была не так активна. Но как только я заиграла агрессивно и стала диктовать условия на корте, то смогла изменить ход встречи.

Думаю, я хорошо подавала и неплохо двигалась. Я прибыла сюда только во вторник, так что мне сразу нужно было включаться в игровой ритм. Но всё сложилось удачно. Я отлично себя чувствовала на корте", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

Во втором круге Виктория сыграет с американкой Сереной Уильямс.

«Это будет по-настоящему непростой матч для меня. Встреча с Сереной — это не матч второго круга. Это будет огромное испытание для меня. Мы не играли друг с другом уже три года. После того как обе стали мамами, мы ещё не встречались. Матч станет особенным для нас», — сказала Азаренко.